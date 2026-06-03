Поздравление кубинскому государственному деятелю Раулю Кастро Русу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил кубинского государственного деятеля Рауля Кастро Руса с 95-летием.

"Вы являетесь примером невероятной стойкости, верности идеалам и неисчерпаемой жизненной энергии. Ваши богатый опыт государственного деятеля, личный вклад в развитие независимой и непоколебимой Республики Куба трудно переоценить", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что на протяжении долгого времени Беларусь и Кубу связывают теплые, открытые и по-настоящему братские отношения. "Безусловно, это и Ваша заслуга", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество сохранит высокую динамику во всех сферах взаимного интереса на пользу народов обеих стран. "Хочу подтвердить, что Куба всегда может рассчитывать на поддержку Республики Беларусь", - обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко пожелал Раулю Кастро Русу крепкого здоровья, бодрости духа и дальнейших успехов.