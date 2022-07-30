Поздравление Королю Марокко Мохаммеду VI

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Марокко Мохаммеда VI и народ этой страны с национальным праздником - Днем Трона.

"Сочетание многовековой истории и богатого культурного наследия позволяет Марокко успешно идти по пути устойчивого развития. Ваши политическая воля, решительность и огромный опыт государственного деятеля способствуют социально-экономическому прогрессу страны и повышению уровня благополучия ее жителей", - говорится в поздравлении.

Глава государства подтвердил заинтересованность Минска в активизации сотрудничества с Рабатом в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в отраслях образования, культуры, науки и технологий.