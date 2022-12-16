Поздравление Королю Бахрейна шейху Хамаду бен Исе аль-Халифе

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Бахрейна шейха Хамада бен Ису аль-Халифу и Наследного Принца, заместителя Верховного главнокомандующего Силами обороны, Премьер-министра Королевства Бахрейн Сальмана бен Хамада аль-Халифу с Национальным днем.

"За историю своего существования Королевство достигло значительных результатов в экономической, социальной, научно-технической и других сферах. Благодаря Вашим усилиям Бахрейн занимает важное место в регионе и в мире, служит примером для подражания в области религиозной свободы и толерантности", - говорится в поздравлении шейху Хамаду бен Ису аль-Халифу.

Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества с Бахрейном, особенно в торгово-экономической, инвестиционной и финансовой сферах.

В поздравительном послании Сальману бен Хамаду аль-Халифу говорится: "С момента обретения независимости Королевство Бахрейн продемонстрировало значительные достижения в социально-экономическом развитии и сегодня, безусловно, играет значимую роль в регионе Ближнего Востока. Убежден, что наращивание взаимовыгодного сотрудничества Минска и Манамы в двустороннем и многостороннем форматах целиком соответствует интересам наших народов. Предлагаю сконцентрироваться на активизации торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия".