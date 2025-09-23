Поздравление Королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу аль-Сауду

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда, Наследного принца, Премьер-министра Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда и жителей Королевства с Национальным днем.

Александр Лукашенко подчеркнул, что под руководством Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда Королевство успешно реализует масштабные преобразования, укрепляет экономический и научно-технический потенциал, а также вносит значительный вклад в обеспечение стабильности и мира в регионе и на планете.

"Беларусь с уважением относится к последовательной и взвешенной позиции Саудовской Аравии по вопросам международной повестки дня и ценит конструктивный характер наших двусторонних отношений. Уверен, что благодаря совместным усилиям белорусско-саудовское взаимодействие будет и дальше расширяться во всех сферах на благо народов обеих стран", - подчеркнул Глава государства.

В поздравлении Наследному принцу и Премьер-министру Президент отметил, что сотрудничество между государствами успешно развивается на принципах уважения и доверия. "Уверен, что у нас есть значительный потенциал двусторонних отношений, особенно в сферах информационных технологий, инноваций, продовольственной безопасности и совместной реализации проектов в третьих странах. Беларусь готова к активной и плодотворной работе по этим и другим направлениям взаимодействия", - заверил он.