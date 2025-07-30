Поздравление Королю Марокко Мохаммеду VI

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Короля Марокко Мохаммеда VI с национальным праздником - Днем Трона.

"Королевство Марокко является перспективным партнером Республики Беларусь в регионе Магриб и во всей Северной Африке. Убежден, мы имеем широкие возможности для раскрытия потенциала межгосударственного взаимодействия", - говорится в поздравлении.

"Приятно отметить, что история дипломатических отношений между нашими странами насчитывает более тридцати лет. Подтверждаю стремление и впредь развивать конструктивные белорусско-марокканские связи на благо обоих народов", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства пожелал Королю Марокко крепкого здоровья и успехов в осуществлении намеченных планов, а всем марокканцам - процветания и счастливой жизни.