Поздравление Королю Бахрейна шейху Хамаду бен Исе аль-Халифе

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Бахрейна шейха Хамада бен Ису аль-Халифу и Наследного принца, заместителя Верховного главнокомандующего Силами обороны, Премьер-министра Королевства Бахрейн Сальмана бен Хамада аль-Халифу, а также граждан этой страны с Национальным днем.

"Этот праздник объединяет народ вашей страны в стремлении к укреплению государственности, сохранению традиций и дальнейшему развитию Родины, - говорится в поздравлении шейху Хамаду бен Исе аль-Халифу. - Сегодня под Вашим мудрым руководством Королевство уверенно движется вперед по пути социально-экономического роста, увеличения международного авторитета и повышения качества жизни граждан".

Глава государства подчеркнул, что Беларусь высоко ценит дружественные отношения с Бахрейном, основанные на принципах доверия и взаимного уважения. "Мы готовы наполнять практическим содержанием и реализовывать совместные проекты, направленные на обеспечение продовольственной безопасности и содействие устойчивому прогрессу обоих государств", - заверил Президент.

В поздравлении Сальману бен Хамаду аль-Халифу Александр Лукашенко отметил, что Беларусь рассматривает Бахрейн как важного партнера в регионе Залива. "Убежден, что дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества и реализация совместных проектов в сферах промышленности, инвестиций, науки и технологий будут способствовать укреплению связей между нашими народами", - добавил он.