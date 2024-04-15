Поздравление коллективу телекомпании "Воен ТВ"

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив телекомпании "Воен ТВ" Министерства обороны Республики Беларусь со знаменательной датой - 30-летием со дня ее образования.

"Благодаря кропотливому труду, ответственности и высокому профессионализму коллектива, телекомпания уже в первые годы работы заняла достойное место среди ведущих СМИ Беларуси. И сегодня вы активно участвуете в формировании информационной повестки, оперативно, достоверно и качественно освещая важные государственные мероприятия, ратные будни Вооруженных Сил, в том числе международные учения, тренировки воинских контингентов Союзного государства и ОДКБ", - говорится в поздравлении.

Значимые успехи "Воен ТВ" отмечены многочисленными наградами самых престижных конкурсов, фестивалей и выставок.

"Убежден, что вы и впредь будете также твердо стоять на страже информационной безопасности страны, защищая историческую память и традиционные ценности, объективно и талантливо создавая день за днем летопись нашей армии и государства", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал коллективу телекомпании здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в службе на благо родной Беларуси.