Поздравление коллективу ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" с 60-летием предприятия

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" с 60-летием предприятия.

Глава государства отметил, что круглую дату комбинат встречает в статусе флагмана своей отрасли и лучшего сахарного завода Евразийского экономического союза. "Вашу продукцию знают и любят не только белорусы, но и жители многих стран мира", - констатировал Президент.

Основываясь на государственных приоритетах и понимая общую ответственность за результат, комбинат оказывает поддержку аграриям республики на всех этапах возделывания и уборки сахарной свеклы. Тем более что производство практически безотходное - свекловичный жом и меласса становятся сырьем для изготовления дрожжей и кормовых добавок на дочерних предприятиях. "Не останавливаясь на достигнутом, вы продолжаете развиваться", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент заметил, что за высокими достижениями стоит добросовестный и кропотливый труд большого и дружного коллектива. Особые слова признательности Глава государства адресовал ветеранам, которые заложили производственные традиции, передали молодежи знания, опыт и любовь к профессии.

"Убежден, что и в дальнейшем вы будете покорять новые сладкие вершины, внедряя в производство самые прорывные идеи, необычные новации и технологии", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал работникам, ветеранам Слуцкого сахарорафинадного комбината, а также их близким крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.