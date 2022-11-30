Поздравление коллективу Национального академического драматического театра имени Максима Горького

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Национального академического драматического театра имени Максима Горького с 90-летием со дня основания.

"Сочетая приверженность традициям классической советской театральной школы и открытость к экспериментам, учреждение стало одним из популярных в стране культурных центров притяжения ценителей драматического искусства, - говорится в поздравлении. - Благодаря вдохновенному труду нескольких поколений творческих работников коллектив театра вносит значимый вклад в развитие отечественной исполнительской школы".

Глава государства выразил уверенность, что труппа театра и в дальнейшем будет плодотворно трудиться на благо духовного процветания Родины.

Александр Лукашенко пожелал театральному коллективу крепкого здоровья, новых свершений, бодрости и оптимизма.