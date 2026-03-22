Поздравление коллективу Национального олимпийского комитета

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Национального олимпийского комитета с 35-летием со дня образования НОК.

"Эта дата - прекрасный повод вспомнить о нашей славной истории олимпийского движения в независимой Беларуси, - говорится в поздравлении. - За прошедшие годы НОК внес значимый вклад в развитие спорта высших достижений, популяризацию массовой физической культуры и здорового образа жизни, укрепление международных спортивных связей".

Глава государства отметил, что коллектив Национального олимпийского комитета, опираясь на принципы дружбы, уважения и честной игры, последовательно отстаивает интересы белорусских спортсменов, добивается справедливых решений по их допуску на мировую арену.

"Убежден, что ваша организация и впредь останется центром притяжения для тех, кому близки олимпийские идеалы, кто готов самоотверженно работать во имя Родины", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал всем мира, добра, благополучия, удачных стартов и новых вершин.