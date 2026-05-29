Поздравление коллективу и ветеранам ОАО "Минский тракторный завод"

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов ОАО "Минский тракторный завод" с 80-летием со дня основания предприятия.

"История легендарного МТЗ началась в 1946 году, когда страна, залечивая раны после Великой Отечественной войны, возрождалась и поднимала промышленность. Завод стал не просто всесоюзной стройкой, а превратился в символ созидания и мирного труда победителей, - говорится в поздравлении. - За 80 лет пройден огромный путь: от выпуска плуга до первого колесного трактора, от запуска в производство простой и надежной машины МТЗ-80 до энергонасыщенной и самой мощной в мире модели классической компоновки "BELARUS 5425". Вы не только сохранили послевоенное наследие, но и приумножили его, превратив верного помощника тружеников села - трактор "BELARUS" - в бренд мирового уровня, известный на всех континентах".

Александр Лукашенко подчеркнул, что МТЗ по праву можно считать национальной гордостью. Завод вносит вклад в обеспечение экономической стабильности и продовольственной безопасности страны, олицетворяет белорусское трудолюбие и стабильность.

"Твердо убежден, что сплав опыта и целеустремленности вашего многотысячного коллектива, а также традиции, хранителями которых стали рабочие династии, позволят предприятию и впредь оставаться одним из флагманов отечественного машиностроения", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам предприятия, а также их близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.