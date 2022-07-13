Поздравление коллективу и ветеранам ОАО "Гомельское конструкторское бюро "Луч"

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов ОАО "Гомельское конструкторское бюро "Луч" с 50-летием со дня образования предприятия.

Глава государства отметил, что в 1972 году конструкторское бюро стало признанным лидером в разработке антенно-фидерного оборудования, а многие работники за вклад в решение государственных задач по созданию систем контроля космического пространства и предупреждения о ракетном нападении награждены правительственными наградами.

"В годы становления независимости Беларуси организация не только сохранила свой потенциал, но и успешно освоила производство уникальных медицинских изделий, - обратил внимание Президент. - Благодаря эффективному управлению, высококвалифицированному персоналу, современному парку технологического оборудования, предприятие и сегодня находится на передовых позициях в области разработки радиолокационных станций военного назначения, создания и производства антенн для радиовещания и телевидения, наукоемкой медицинской техники. Качество вашей продукции, заслуженная репутация надежного и ответственного партнера известны во многих странах мира".

Александр Лукашенко выразил убеждение, что предприятие в полной мере воспользуется новыми возможностями в глобальной экономике как для собственного развития, так и для повышения производственного, технологического и оборонного потенциала Беларуси.

Президент пожелал коллективу и ветеранам ОАО "Гомельское конструкторское бюро "Луч" крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых достижений.