Поздравление коллективу и ветеранам ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК"

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" с 40-летием со дня образования Белорусского металлургического завода.

    "Именно в ваших печах был выплавлен первый металл, с которого и началась история отечественной металлургии, - говорится в поздравлении. - Запланированный как мини-завод БМЗ рос и развивался вместе со страной, при поддержке государства сохранил уникальный коллектив в 90-е годы, а сегодня является промышленным гигантом, флагманом отрасли и одним из самых известных брендов Беларуси".

    Фундамент этих производственных достижений БМЗ - опыт и высочайшие компетенции нескольких поколений металлургов, отметил Глава государства. "Вы осваиваете новые технологии и современное оборудование, расширяете номенклатуру выпускаемой продукции, находите рынки сбыта и приносите республике миллиарды долларов экспортной выручки", - обратил внимание белорусский лидер.

    Особые слова благодарности Президент адресовал ветеранам: "Приехав из разных уголков Советского Союза, вы стали единой сплоченной командой, которой удалось в кратчайшие сроки наладить производство и заложить прекрасные традиции".

    "Убежден, что благодаря вашим профессионализму, мастерству и в дальнейшем все поставленные задачи будут успешно выполняться в целях динамичного развития отрасли и экономического роста нашей страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.

    Глава государства пожелал коллективу и ветеранам БМЗ крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых свершений.

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