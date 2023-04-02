Поздравление коллективу и ветеранам Могилевского института МВД Республики Беларусь

Глава государства Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов Могилевского института МВД Республики Беларусь с 75-летием со дня образования вуза.

"Продолжая дело первых преподавателей и курсантов учреждения, вставших на борьбу с преступностью в трудное послевоенное время, вы сохраняете преемственность традиций самоотверженного служения стране и народу. Используя передовые методы обучения, сочетая научный подход с практикой, даете будущим стражам правопорядка профессиональные знания и навыки, необходимые для успешного решения служебных задач", - говорится в поздравлении.

Отдельные слова благодарности Александр Лукашенко адресовал ветеранам: "Для молодых педагогов, слушателей, курсантов милицейского вуза вы - образец стойкости духа, высочайшей ответственности и преданности делу".

Александр Лукашенко пожелал коллективу и ветеранам института, а также их близким крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра, новых успехов в службе на благо родной Беларуси.