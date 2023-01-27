Поздравление коллективу Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь с 20-летием со дня образования.

"Создание два десятилетия назад новой структуры, напрямую подчиненной Главе государства, преследовало самую благородную цель: сохранить для потомков наше бесценное наследие - богатство и красоту белорусской природы. Сегодня можно смело констатировать, что поставленные тогда задачи вами успешно выполняются", - говорится в поздравлении.

Благодаря высокому профессионализму и ответственному отношению к делу сотрудников госинспекции за эти годы в стране создана надежная система охраны диких животных, лесных и рыболовных угодий, организован эффективный контроль за рациональным использованием лесного фонда, подчеркнул белорусский лидер.

Особые слова благодарности он адресовал ветеранам, которые закладывали традиции и начинали всю работу по борьбе с браконьерством, совершенствованию природоохранного законодательства, информированию населения и профилактике правонарушений.

"Было непросто, и мы всегда должны помнить имена тех, кто пожертвовал своими жизнями, выполняя служебный долг, - отметил Президент. - Убежден, что, обладая хорошо подготовленными кадрами и необходимым техническим потенциалом, инспекция и впредь будет с честью выполнять свою уникальную миссию - беречь и защищать достояние, которое принадлежит всему народу: живущим и будущим поколениям".

Александр Лукашенко поблагодарил коллектив госинспекции за добросовестную службу и пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и новых профессиональных достижений на благо Беларуси.