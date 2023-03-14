Поздравление коллективу Городской гинекологической больницы Минска

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников Городской гинекологической больницы Минска с 50-летием со дня основания.

"Все это время сотрудники учреждения несут благородную миссию - трудятся ради сохранения женского здоровья. Внимательное отношение к пациенткам, широкая просветительская работа с молодыми белорусками заслуженно стали вашей визитной карточкой", - говорится в поздравлении.

Городская гинекологическая больница сегодня - это современная клиника, соответствующая лучшим стандартам, отметил Глава государства. "Вы первыми в стране внедрили высокотехнологичные методы лечения, позволившие десяткам тысяч женщин обрести счастье материнства, - подчеркнул Президент. - Убежден, что благодаря профессионализму, трудолюбию, чуткости и целеустремленности ваш коллектив будет и впредь вносить достойный вклад в сбережение здоровья нации".

Александр Лукашенко пожелал работникам больницы счастья, мира, успехов и новых достижений.