Поздравление коллективу Брестского государственного технического университета

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Брестского государственного технического университета с 60-летием со дня основания вуза.

"Сегодня университет является ведущим учреждением технического профиля, обеспечивает высокий уровень подготовки квалифицированных кадров для ключевых отраслей экономики. Объединяя лучшие академические традиции с инновационными подходами, вуз способствует формированию профессиональных компетенций студентов, их гражданскому становлению", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что накопленный опыт, образовательная и научная деятельность коллектива вуза позволят и в дальнейшем выпускать высококлассных специалистов, воспитывать истинных патриотов Беларуси, приумножать интеллектуальный и производственный потенциал страны.

Президент пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и уверенного движения вперед.