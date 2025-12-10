Поздравление коллективу Белорусского национального технического университета

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского национального технического университета с 105-летием со дня образования вуза.

Глава государства отметил, что созданный в годы советской индустриализации университет внес большой вклад в становление отечественной промышленности.

"Сегодня легендарный Политех является признанным в нашей стране и далеко за ее пределами передовым научным и производственным центром, где обучают высококлассных специалистов технического профиля", - говорится в поздравлении.

Выпускники БНТУ возводят жилые комплексы и мосты, прокладывают дороги и линии метро, создают современную технику, обеспечивая модернизацию и укрепление экономики суверенной Беларуси и делая жизнь людей еще комфортнее, констатировал Президент.

"Убежден, ваш коллектив продолжит успешно внедрять передовые методы и технологии, обучать и воспитывать преданных своей Родине профессионалов, приумножать национальное достояние страны", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал всем работникам БНТУ крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых свершений на благо родной Беларуси.