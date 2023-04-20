Поздравление коллективу Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий с 50-летием со дня основания вуза.

"Сегодня ваш вуз обеспечивает высокий уровень подготовки кадров по целому ряду востребованных специальностей, а его выпускники добросовестно трудятся на предприятиях перерабатывающей промышленности нашей страны. Уверен, что вы и в дальнейшем будете приумножать лучшие традиции отечественного образования и воспитывать настоящих патриотов Беларуси", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал профессорско-преподавательскому составу и студентам университета крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых успехов.