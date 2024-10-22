Поздравление коллективу Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны с 80-летием основания.

Глава государства отметил: "Музей - гордость Беларуси. Начав свою историю сразу после освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, он стал символом борьбы, мужества и самоотверженности белорусского народа, его непокоренности врагу".

"Уникальные экспозиции залов, разнообразные проекты и программы музея трепетно сохраняют память о бессмертном подвиге Красной армии, партизан и подпольщиков, всех, кто приближал Великую Победу", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул: "Сегодня учреждение с честью противостоит фальсификации исторической правды о Второй мировой войне. Напоминая человечеству о тех трагических событиях, воспитывает подрастающее поколение на идеях равенства, человеколюбия и мирного сосуществования народов".

Президент Беларуси выразил уверенность, что энтузиазм и увлеченность своим делом будут и в дальнейшем пробуждать в сердцах посетителей доброту и любовь к Родине.

Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, счастья и отличного настроения.