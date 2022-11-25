Поздравление коллективам государственного учреждения "Дворец Республики" и Президентского оркестра

Глава государства Александр Лукашенко поздравил коллективы с 25-летием со дня основания государственного учреждения "Дворец Республики" и 20-летием заслуженного художественного коллектива - Президентского оркестра Республики Беларусь.

"В стенах Дворца за эти годы произошел ряд исторических событий, что оказало огромное влияние на становление Республики Беларусь как независимого и суверенного государства, а также сделало здание на Октябрьской площади визитной карточкой белорусской столицы", - отметил Александр Лукашенко.

По мнению Президента, благодаря ежедневной плодотворной деятельности сотрудников и высокому мастерству артистов Дворец Республики сегодня является одной из самых престижных площадок, выступить на которой в сопровождении Президентского оркестра считают честью лучшие исполнители Беларуси и зарубежья.

"Пусть творческий поиск и полная самоотдача во имя обогащения национальной культуры всегда позволяют вам оставаться на высоте успеха и признания, быть мечтой и примером для талантливой молодежи", - пожелал Президент Беларуси.