Поздравление Князю Монако Альберу II

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Князя Монако Альбера II с национальным праздником.

"Ваша страна хорошо известна своей актуальной позицией по изучению и сохранению нашего общего дома - планеты Земля, бережному природопользованию и сохранению биоразнообразия", - говорится в поздравлении. Глава государства выразил уверенность, что развитие двустороннего взаимодействия в этой отрасли будет отвечать интересам как обеих стран, так и мирового сообщества.

Президент подтвердил заинтересованность Беларуси в плодотворном сотрудничестве с Монако по всем направлениям, в том числе путем возобновления практики проведения совместных торгово-экономических мероприятий для деловых кругов.

Александр Лукашенко пожелал Альберу II доброго здоровья и успехов.