Поздравление Князю и Великому магистру Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Фра Джону Данлэпу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Князя и Великого магистра Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Фра Джона Данлэпа с Днем Святого Иоанна Крестителя.

Глава государства отметил, что многовековая миссия Ордена, основанная на принципах милосердия и служения человеку, вызывает глубокое уважение. "В мире, который сталкивается с новыми угрозами и трудностями, особое значение приобретает именно то, что объединяет людей независимо от границ, вероисповедания и политических взглядов: гуманность, солидарность и стремление к миру", - говорится в поздравлении.

"Белорусский народ, который не единожды переживал непростые испытания в своей истории, понимает ценность человеческой жизни и взаимной поддержки. Убежден, даже в самые сложные времена необходимо искать пути к примирению, сотрудничеству и укреплению доверия", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Фра Джону Данлэпу отличного здоровья, благополучия и успехов в его благородной миссии.