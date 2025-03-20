Поздравление Кирсти Ковентри с избранием на пост президента Международного олимпийского комитета

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост президента Международного олимпийского комитета.

"Убежден, что под Вашим руководством международное олимпийское движение сможет внести весомый вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами и странами, обеспечение доступности спорта для всех", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Кирсти Ковентри крепкого здоровья и успехов в служении высоким целям и идеалам Олимпизма.