Поздравление Ким Чен Ыну с переизбранием на должность Председателя Государственных дел КНДР

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на должность Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики.

"Единогласное принятие данного решения Верховным Народным Собранием отражает коллективную волю корейского народа и всестороннюю поддержку Вашего последовательного курса на укрепление самостоятельности страны и повышение благосостояния населения", - говорится в поздравлении.

Глава государства убежден, что деятельность Ким Чен Ына на этом ответственном посту продолжит содействовать развитию КНДР и процветанию ее граждан.

Президент Беларуси подтвердил заинтересованность Минска в активном расширении политических и экономических связей с Пхеньяном на различных уровнях.

Александр Лукашенко пожелал Ким Чен Ыну отличного здоровья и плодотворной государственной работы.