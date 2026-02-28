Поздравление Ким Чен Ыну с переизбранием на должность Генерального секретаря Трудовой партии Кореи

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына с переизбранием на должность Генерального секретаря Трудовой партии Кореи.

"Успешное проведение IX съезда свидетельствует об отличных результатах Вашей руководящей деятельности, подтверждает единство партии и корейского народа, а также решительную направленность на дальнейшее развитие сильного и самостоятельного государства", - говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность, что принятые по результатам съезда решения создадут дополнительные условия для ускорения темпов социалистического строительства, роста народного хозяйства и национального развития в условиях непростой международной обстановки.

Александр Лукашенко пожелал Ким Чен Ыну здоровья, энергии и новых успехов на пользу КНДР.