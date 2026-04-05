Поздравление христианам Беларуси, празднующим Пасху 5 апреля

Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас со Светлой Пасхой!

Новость о Воскресении Христовом и осознание величия праздника преображают духовно, мы стремимся жить по совести, поступать по справедливости, быть милосерднее к окружающим.

Важнейшие христианские добродетели, не теряющие актуальности на протяжении многих веков, являются незыблемым морально-нравственным ориентиром, объединяя белорусов на созидание под мирным небом.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, радости жизни, духовного благополучия и теплоты семейного общения.

Александр Лукашенко