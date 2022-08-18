Поздравление Государственному секретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева с днем рождения.

"В немалой степени благодаря вашему личному вкладу в процесс углубления белорусско-российских отношений мы совершили бесспорный прорыв в деле строительства Союзного государства, наполнили новым содержанием интеграционное сотрудничество, - говорится в поздравлении. - Убежден, что ваша активная деятельность и высокая работоспособность будут и далее направлены на расширение двусторонних контактов и оказание содействия в реализации взаимовыгодных проектов".

Александр Лукашенко пожелал Дмитрию Мезенцеву крепкого здоровья, счастья и успешного осуществления планов.