Поздравление Государственному секретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева с 65-летием.

"Ваши высокий профессионализм, умение решать задачи стратегического характера и организаторский талант способствуют дальнейшему углублению белорусско-российской интеграции, - отметил Глава государства. - Убежден, что накопленные Вами знания, мудрость и богатый жизненный опыт послужат активизации многопланового взаимодействия наших стран, успешной реализации целей Союзного государства".

Александр Лукашенко пожелал Дмитрию Мезенцеву крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, благополучия и воплощения в жизнь всего задуманного.