Поздравление главному тренеру национальной команды по художественной гимнастике Ирине Лепарской

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главного тренера национальной команды по художественной гимнастике Ирину Лепарскую с юбилеем.

    "Вся ваша трудовая биография с юных лет - честное служение любимой художественной гимнастике и родной Беларуси. Благодаря целеустремленности и трудолюбию вам удалось объединить коллектив талантливых тренеров, сделать этот красивый вид спорта одним из самых популярных и успешных в стране", - говорится в поздравлении.

    Глава государства отметил, что яркие победы воспитанниц Ирины Лепарской вывели белорусскую школу художественной гимнастики в число мировых лидеров.

    "Пусть вам всегда улыбается удача, работа приносит удовлетворение, а ученицы радуют новыми достижениями", - пожелал Президент.

    Читайте также

    Все события
    • 31
    • 10:01
    Церемония вручения государственных наград и генеральских погон
    Александр Лукашенко во время передачи символического ключа членам национальной команды Беларуси по художественной гимнастике
    • 12
    • 2:56
    Участие в торжественном открытии Дворца гимнастики в Минске