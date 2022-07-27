Поздравление главному тренеру национальной команды по художественной гимнастике Ирине Лепарской

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главного тренера национальной команды по художественной гимнастике Ирину Лепарскую с юбилеем.

"Вся ваша трудовая биография с юных лет - честное служение любимой художественной гимнастике и родной Беларуси. Благодаря целеустремленности и трудолюбию вам удалось объединить коллектив талантливых тренеров, сделать этот красивый вид спорта одним из самых популярных и успешных в стране", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что яркие победы воспитанниц Ирины Лепарской вывели белорусскую школу художественной гимнастики в число мировых лидеров.

"Пусть вам всегда улыбается удача, работа приносит удовлетворение, а ученицы радуют новыми достижениями", - пожелал Президент.