Поздравление Главе Переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттаху аль-Бурхану Абдель Рахману аль-Бурхану

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Главу Переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана Абдель Рахмана аль-Бурхана и весь суданский народ с национальным праздником - Днем Независимости.

"Между нашими странами сложились отношения взаимного уважения и доверия, которые являются прочным фундаментом для дальнейшего расширения контактов во всех отраслях", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул искреннее стремление Минска к активному развитию политического диалога с Хартумом, а также к сотрудничеству в торгово-экономической, образовательной, гуманитарной и других сферах.

Александр Лукашенко пожелал Абдель Фаттаху аль-Бурхану Абдель Рахману аль-Бурхану крепкого здоровья и успехов, а суданцам - мира и благополучия.