Поздравление главе Мальтийского Ордена Джону Данлэпу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Князя и Великого магистра Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Фра Джона Данлэпа с Днем Святого Иоанна Крестителя.

"Во время своей гуманитарной деятельности представители Мальтийского Ордена видели много боли и страданий жертв военных действий. Потери и лишения переживала и наша страна, - отметил Глава государства. - В этом году мы отмечаем 80-летие освобождения от нацизма, в огне борьбы с которым погиб каждый третий белорус. Именно поэтому призываем все государства к миру, диалогу, взаимодействию с открытым сердцем и чистой душой. В современном мире, охваченном конфликтами и враждебностью, этот призыв приобретает особое значение. Только понимание, переговоры, готовность слушать и умение слышать друг друга помогут нам построить мирное будущее для потомков".

Президент пожелал Фра Джону Данлэпу здоровья и долголетия, Мальтийскому Ордену - процветания.

"Будем рады приветствовать Вас на гостеприимной белорусской земле, где Вы всегда найдете поддержку конструктивных, созидательных инициатив", - отметил Александр Лукашенко.