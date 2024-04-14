Поздравление Генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга с 80-летием.

"Ваши заслуги и достижения в деле добросовестного служения Отечеству получили высокую оценку как во Вьетнаме, так и далеко за его пределами, в том числе в Беларуси", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что дальнейшее расширение белорусско-вьетнамских связей в разных отраслях государственной и хозяйственной деятельности способно принести значительную пользу обеим странам и народам.

"С теплотой вспоминаю наши переговоры в Минске и Ханое и рассчитываю на встречи в будущем. Приглашаю Вас в любое время снова посетить гостеприимную Беларусь", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Нгуен Фу Чонгу доброго здоровья, безграничной энергии, счастья и новых профессиональных успехов.