Поздравление генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального директора Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 70-летием.

"Ваши широчайший кругозор, дар ораторства, критический взгляд на события и время, искусное владение мастерством журналистской дипломатии являются источником объективной информации и качественной аналитики для миллионов людей", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в Беларуси Дмитрия Киселева знают как настоящего профессионала, посвятившего жизнь отстаиванию интересов и продвижению в медиасреде образа и достижений современной российской государственности.

"Искренне благодарен Вам за вклад в развитие общего информационного пространства Союзного государства и неизменно дружественную позицию в отношении Беларуси, - подчеркнул Президент. - Уверен, что плоды Вашего яркого таланта и многогранного опыта будут и в дальнейшем сплачивать наши братские народы".

Александр Лукашенко пожелал Дмитрию Киселеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и творческих успехов.