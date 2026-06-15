Поздравление Генеральному секретарю ШОС Нурлану Ермекбаеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева с 25-летием со дня образования Организации.

"Сегодня ШОС по праву считается одной из самых динамичных и влиятельных международных организаций в Евразии и мире. Наша "шанхайская семья" помогает выстраивать диалог, находить практические решения и поддерживать сотрудничество там, где особенно важны доверие, ответственность и уважение к мнениям разных сторон", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко поблагодарил Нурлана Ермекбаева за личное внимание, уделяемое укреплению взаимодействия между Беларусью и ШОС. "Минск продолжит вносить свой вклад в продвижение ключевых инициатив и защиту интересов Организации", - заверил он.

Глава государства пожелал генеральному секретарю ШОС здоровья, энергии и благополучия, а Организации - новых успехов, сильных идей и дальнейшего развития.