Поздравление Генеральному секретарю СНГ Сергею Лебедеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева с днем рождения.

"Текущая геополитическая ситуация требует профессионализма, терпения, мудрости и умения находить нетривиальные решения в сложных условиях. Эти качества присущи Вам в полной мере, что способствует укреплению доверительных взаимовыгодных отношений в целях обеспечения стабильности и процветания стран - участниц Содружества", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Сергеем Лебедевым много сделано для повышения авторитета интеграционного объединения на внешнем контуре, в том числе в части расширения международной повестки. "Благодарен за неизменную поддержку всех начинаний и инициатив Республики Беларусь по широкому спектру вопросов дальнейшего развития межгосударственных связей", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Сергею Лебедеву доброго здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии для достижения новых успехов в его благородной миссии.