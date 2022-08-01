Поздравление Федеральному президенту Швейцарии Иньяцио Кассису

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Федерального президента Швейцарии Иньяцио Кассиса с Днем основания Конфедерации.

Глава государства отметил, что Швейцария является образцом сохранения и укрепления государственности в сложных исторических условиях, создания сильной экономики, последовательного отстаивания национальных интересов на международной арене.

"Опыт вашей страны в различных отраслях по-прежнему интересен и значим для Беларуси, существуют хорошие перспективы дальнейшего развития сотрудничества, несмотря на все временные сложности. К сожалению, поддержка швейцарской стороной несправедливой и недружественной санкционной политики ЕС по отношению к Республике Беларусь создает существенное препятствие для нормализации отношений между нашими государствами. Санкции ведут к ослаблению и разрыву деловых связей, ставят под угрозу реализацию перспективных совместных проектов, негативно отражаются на гражданах Беларуси и Швейцарии - работодателях, работниках и их семьях", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что возвращение белорусско-швейцарских контактов в русло конструктивного диалога на принципах взаимного уважения, без искусственных ограничений и барьеров позволит более эффективно решать любые вопросы, учитывать ожидания друг друга, способствовать снятию беспрецедентной напряженности в Европе и мире.

Президент пожелал Иньяцио Кассису и всему многонациональному народу Швейцарии мира и благополучия.