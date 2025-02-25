Поздравление Эмиру и Наследному принцу Государства Кувейт с Национальным днем

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эмира Государства Кувейт шейха Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха и Наследного принца этой страны шейха Сабаха Халида аль-Хамада ас-Сабаха с Национальным днем.

"Благодаря Вашим решительным и воодушевляющим усилиям Государство Кувейт успешно двигается вперед по пути реализации стратегического плана "Видение Кувейта 2035", направленного на поступательную модернизацию экономики и социальной сферы страны, - говорится в поздравлении Эмиру. - Убежден, что схожесть целей и принципов развития, общее стремление к расширению взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях будут способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений между Минском и Эль-Кувейтом на пользу наших народов".

В поздравительном послании в адрес Наследного принца шейха Сабаха Халида аль-Хамада ас-Сабаха Глава государства подтвердил стремление делать все возможное ради дальнейшего укрепления дружественных белорусско-кувейтских отношений. "С удовольствием вспоминаю разговор с Вами на полях саммита мировых лидеров во время климатической конференции в Баку в ноябре 2024 года. Наша личная встреча продемонстрировала взаимную заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества и придала дополнительный импульс активизации межгосударственных контактов", - отметил Президент.