Поздравление Эмиру Государства Кувейт шейху Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу аль-Сабаху

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эмира Государства Кувейт шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха и Наследного принца Государства Кувейт шейха Машааля аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха с Национальным днем.

"Кувейтский народ справедливо гордится достижениями своего государства. За последнее время много было сделано в целях обеспечения мира и надлежащего уровня жизни, а также для укрепления имиджа страны на международной арене, - говорится в поздравлении. - Твердо убежден в возможности значительной активизации двустороннего сотрудничества Беларуси и Кувейта и успешной реализации существующего потенциала взаимодействия в различных отраслях".

Александр Лукашенко пожелал шейху Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу аль-Сабаху крепкого здоровья, счастья и долголетия, а кувейтцам - мира и процветания.