Поздравление Эмиру Государства Кувейт шейху Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эмира Государства Кувейт шейха Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха и Наследного принца этой страны шейха Сабаха Халида аль-Хамада аль-Мубарака ас-Сабаха с Национальным днем.

Глава государства в поздравительном послании в адрес Эмира отметил, что Беларусь высоко ценит существенный вклад Кувейта в поддержание мира и стабильности в регионе Ближнего Востока, а также стремление этой страны к укреплению конструктивного межгосударственного сотрудничества на принципах равноправия, диалога и взаимного уважения.

"Под Вашим мудрым руководством Кувейт достиг значительных результатов в экономическом развитии и повышении благосостояния граждан. Опыт реализации стратегического плана "Видение Кувейта 2035" может служить образцом выполнения задач национальной повестки дня для многих государств", - говорится в поздравлении Эмиру.

В поздравительном послании в адрес Наследного принца шейха Сабаха Халида аль-Хамада аль-Мубарака ас-Сабаха Президент подтвердил готовность Беларуси к активизации практического взаимодействия с Кувейтом, основанного на многолетних связях между двумя дружественными странами.

"Убежден, что Ваше внимание и наши общие усилия позволят реализовать широкий потенциал двустороннего сотрудничества и вывести белорусско-кувейтские отношения на новый уровень", - подчеркнул Александр Лукашенко.