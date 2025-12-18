Поздравление Эмиру Государства Катар шейху Тамиму бен Хамаду аль-Тани

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада аль-Тани, его заместителя шейха Абдаллу бен Хамада аль-Тани и граждан этой страны с Национальным днем.

Глава белорусского государства отметил динамическое развитие отношений между странами. Надежный фундамент для расширения двустороннего взаимодействия, по словам Президента, заложили официальные визиты Премьер-министра и Министра обороны Беларуси в Доху в 2025 году.

"Убежден, что заинтересованные органы обоих государств совместно достигнут полного выполнения договоренностей в торгово-экономической, инвестиционной, военной и военно-технической сферах, - подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении Эмиру Катара. - Минск, как и Доха, выступает за мирное сосуществование стран мира и не принимает посягательств на их суверенитет. В тяжелые минуты июньской и сентябрьской атак мы сопереживали народу Катара".

Президент подтвердил стремление Беларуси к развитию взаимовыгодного сотрудничества, а также готовность принять Эмира Катара с визитом в удобное для него время.

В поздравительном послании шейху Абдалле бен Хамаду аль-Тани Глава государства отметил, что с каждым годом белорусско-катарские отношения становятся более тесными, стороны последовательно воплощают договоренности в практические шаги сотрудничества. "Взаимная поддержка Минска и Дохи на международной арене содействует углублению связей между нашими странами, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Подтверждаю готовность Беларуси к плодотворной совместной работе по расширению контактов, полезных для обеих сторон, в сферах общего интереса".