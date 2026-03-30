Поздравление Дени Сассу-Нгессо с переизбранием на пост Президента Республики Конго

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дени Сассу-Нгессо с переизбранием на пост Президента Республики Конго.

"Это важное событие отражает доверие народа и признание Ваших опыта, ответственности и стремления служить своей стране. Уверен, что Ваша деятельность продолжит приносить значительные результаты и создавать новые возможности для прогресса Республики Конго. Рассчитываю на расширение конструктивного двустороннего сотрудничества между нашими народами и пользуюсь случаем, чтобы подтвердить мое приглашение в Ваш адрес посетить Республику Беларусь", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Дени Сассу-Нгессо доброго здоровья и новых государственных успехов, а Республике Конго - процветания и стабильности.