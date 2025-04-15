Поздравление Даниэлю Нобоа с переизбранием на должность Президента Эквадора

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Даниэля Нобоа с переизбранием на должность Президента Эквадора.

"Итоги электоральной кампании свидетельствуют о высоком доверии эквадорского народа к выбранному Вами пути развития страны и поддержке Ваших усилий, направленных на обеспечение безопасности и стабильности, повышение авторитета государства на международной арене", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что Минск заинтересован в углублении сотрудничества с Кито на основе понимания и уважения. "Надеюсь, что Ваша плодотворная деятельность на посту руководителя Эквадора будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений, особенно в торгово-экономической сфере, и придаст качественно новый импульс расширению прагматичного взаимодействия в ряде перспективных отраслей", - подчеркнул Глава государства.