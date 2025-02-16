Поздравление члену национальной команды по биатлону Антону Смольскому

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по биатлону Антона Смольского с первыми уверенными победами на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону.

"Дорогой Антон! Поздравляю с первыми уверенными победами на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону. Желаю тебе и всей команде так же ярко выступить в остальных гонках перед родными болельщиками в Раубичах. Здоровья, удачи и новых успехов!" - говорится в поздравлении.