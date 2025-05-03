Поздравление Брису Клотеру Олиги Нгеме с избранием на должность Президента Габонской Республики

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Бриса Клотера Олиги Нгему с избранием на должность Президента Габонской Республики.

"Результаты голосования и Ваша убедительная победа свидетельствуют о высоком доверии людей политическому и социально-экономическому курсу, который Вы проводите. Подчеркиваю заинтересованность в укреплении белорусско-габонской дружбы на благо наших народов. Отмечаю большой потенциал для активизации политического диалога и плодотворного сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова предложить свой опыт и компетенции, которые будут способствовать повышению уровня продовольственной безопасности и благополучия граждан Габона.

"Буду рад встретиться с Вами в Минске или Либревиле либо во время международных мероприятий для обсуждения путей наращивания динамики двусторонних отношений", - отметил Глава государства.