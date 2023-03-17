Поздравление Белорусскому союзу ветеранов войны в Афганистане

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане с 30-летием со дня образования.

"С первых дней ваша общественная организация стала опорой государства в построении суверенной и независимой Беларуси, мощным фактором сплочения патриотических сил. Вы проводите большую работу по социальной поддержке воинов-интернационалистов и их семей, на примере подвигов героев Великой Отечественной и Афганской войн воспитываете молодежь в духе любви к Родине", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что многогранная деятельность союза по сохранению исторической памяти, уходу за памятниками и захоронениями, работе с подрастающим поколением заслуживает самой высокой оценки, а жизнь каждого из членов организации является примером бескорыстного служения Отечеству настоящего гражданина и патриота. "Убежден, так будет и впредь", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал членам Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане крепкого здоровья, мирного неба, счастья, благополучия, активного долголетия и новых достижений на благо любимой Беларуси.