Поздравление Архиепископу Новогрудскому и Слонимскому Гурию

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия с 70-летием.

"В Вашем лице Православная Церковь обрела пастыря, радеющего за пробуждение и укрепление в сердцах людей любви, добра и милосердия, - говорится в поздравлении. - Под Вашим мудрым руководством Свято-Успенский Жировичский монастырь продолжает развиваться и оставаться центром притяжения для тысяч паломников, которые при посещении находят утешение и поддержку, получают ответы на сложные вопросы о вере и духовной жизни".

Глава государства пожелал Архиепископу Новогрудскому и Слонимскому Гурию крепкого здоровья, радости, многих плодотворных лет жизни во благо Церкви и родной Беларуси. "Пусть и в дальнейшем Вам сопутствует успех в непростом служении во имя высоких христианских ценностей", - добавил белорусский лидер.