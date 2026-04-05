Поздравление Архиепископу Иосифу Станевскому, Митрополиту Минско-Могилевскому

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Архиепископа Иосифа Станевского, Митрополита Минско-Могилевского с Пасхой.

"Много веков верующие отмечают в этот день победу жизни, добра и света, которые с новой силой пробуждают в душах веру, надежду, любовь", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что вечные христианские ценности крепко вплетены в духовный код белорусского народа, они объединяют людей, учат состраданию и милосердию, помогают сохранять мир и согласие на родной земле.

"Пускай Пасхальное чудо будет для Вас неисчерпаемым источником радости. Желаю доброго здоровья и Божьего благословения в служении на пользу Католического Костела и нашей страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.