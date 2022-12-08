Поздравление Алену Берсе с избранием на должность Федерального президента Швейцарии

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Алена Берсе с повторным избранием на должность Федерального президента Швейцарской Конфедерации.

"Вам доверили важную миссию стать во главе своей страны в очень сложное и противоречивое время. Надеюсь, Вы достойно с ней справитесь. К сожалению, сегодня большинство европейских политиков, ведомых лживыми образами врагов на Востоке, не имеют мужества принимать решения и нести за них ответственность. Западные элиты так долго защищали идеи либерализма и восхищались своей легкой победой, что, кажется, совсем утратили связь с действительностью. Однако в мире все больше убеждаются в необходимости настоящего конструктивного диалога, а не конфронтации", - говорится в поздравлении.

"Беларусь неизменно заинтересована в развитии двусторонних отношений и прагматичного сотрудничества с нейтральной Швейцарией на принципах взаимного уважения, без искусственных ограничений и угроз. Надеюсь, что Ваш предыдущий опыт в качестве Руководителя Конфедерации позволит во время очередной каденции существенно укрепить каналы коммуникации между Минском и Берном по ряду направлений", - отметил Глава государства.