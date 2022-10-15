Поздравление Абдулу Латифу Рашиду с избранием на пост Президента Ирака

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Абдула Латифа Рашида с избранием на пост Президента Ирака.

"Уверен, что Ваше нахождение на этом посту станет временем новых достижений в устойчивом развитии общества и хозяйства страны. Приглашаю Багдад к возобновлению конструктивных контактов с Минском на всех уровнях. Со своей стороны подтверждаю готовность способствовать активизации взаимодействия и рассчитываю на дальнейшее расширение плодотворного сотрудничества наших государств", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Абдулу Латифу Рашиду крепкого здоровья, успехов в политической карьере и неизменной поддержки иракцев, которые доверили ему эту ответственную миссию.